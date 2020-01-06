Дочь Пушкина и немецкий принц: большая любовь и... светский скандал позапрошлого века

Младшая дочь великого поэта Александра Пушкина и Натальи Гончаровой была очень хороша собой. Но немногие посчитали бы это обстоятельство поводом к тому, чтобы отречься от престола. А вот принц Николай Вильгельм Нассауский придерживался именно такого мнения. Мало того, он женился на Наталье Пушкиной, когда та уже была разведена и имела на руках троих детей от предыдущего супруга.

Впервые Наталья влюбилась, еще будучи 17-летней девушкой. Ее избранником оказался князь Николай Орлов, который отвечал юной красавице взаимностью. Однако брак сына не одобрил Орлов-старший. Вскоре то ли в отместку, то ли действительно по велению сердца Наталья Пушкина приняла предложение руки и сердца от подполковника Михаила Леонтьевича Дубельта. На этот раз против союза Натальи стеной встали ее мать, вдова великого поэта, и отчим Петр Ланской. Родителей невесты смущал тот факт, что влюбленные частенько ссорились. Но в конце концов Дубельту удалось убедить Гончарову и Ланского в своей искренней любви к Наталье.

Однако материнское сердце не обмануло: брак между Натальей и Дубельтом превратился в сплошные несчастья. Михаил Леонтьевич оказался заядлым картежником и мотом. В считанные дни он растранжирил все приданое жены. Кроме того, он ревновал ее по поводу и без, оскорблял и даже поднимал руку. Нередко Наталье Александровне приходилось появляться на людях в густой вуали и в платьях с длинными рукавами для того, чтобы скрыть синяки. Тем не менее первым изъявил желание развестись сам Дубельт. Так Наталья осталась одна с тремя детьми.

Но Наталья Пушкина всегда отличалась легким нравом и старалась не унывать ни при каких обстоятельствах. Она даже продолжала посещать балы и различные светские приемы. Тем более что тогда она все еще была молода и хороша собой. На одном из таких мероприятий Наталья Александровна и познакомилась с прусским офицером, а по совместительству принцем Николаем Вильгельмом Нассауским. Хотя есть версия, что принц влюбился в дочь Пушкина на 10 лет раньше во время торжества в честь коронации Александра II, на которую тот специально приезжал в Россию.

Как бы то ни было Николай Вильгельм попросил руки Натальи. Для той эпохи это было скандальное событие. Мало того, что Наталья Александровна не являлась представительницей знатного рода, так она была еще и гражданкой другого государства, разведена и воспитывала троих детей от предыдущего мужа. Безусловно, все эти аспекты обязывали принца отказаться от наследования престола, что тот с радостью и сделал. А в июле 1867 года влюбленные обвенчались.

Супруги обосновались в замке в Висбадене. Кстати, свой новый титул «графиня Меренберг» Наталья Александровна получила по названию крепости, располагавшейся неподалеку от Висбадена. Однако титулы, конечно, были совсем не главными. Главное, что дочь Пушкина и принц Нассауский счастливо прожили вместе до самой смерти последнего. За эти годы Наталья родила Николаю Вильгельму троих детей: двух дочерей и сына.

Примечательно, что прекрасные отношения между членами семьи замечали практически все. Лидер женского движения в России Анна Философова писала Федору Достоевскому о том, что немец — «чрезвычайно добродушный господин». Да и родственники принца приняли Наталью на удивление радушно. Видимо, даже от их взглядов не ускользнула любовь, которую проявляли друг к другу Наталья и Николай Вильгельм. И это было действительно так. Не зря же графиня Меренберг завещала развеять свой прах над могилой мужа.

По инф. cyrillitsa.ru

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