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Девичья фигура в 70 лет? Цена вопроса — долгие часы тренировок
По инф. newsbel.by   
03 Сентября 2018 г.
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2 сентября 2018 года СМИ сообщили, что 70-летняя британка изнуряет себя тренировками, чтобы оставаться стройной‍.

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В Италии она живет вместе со своим 80-летним мужем, который не перестает восхищаться ее фигурой. На своем примере женщина доказала, что даже в столь солидном возрасте можно выглядеть безупречно.

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Норма Уилльямс заявила о том, что для нее очень важно поддерживать свое тело в хорошей форме. Женщина ежедневно занимается спортом, за своим питанием следит, хоть и может иногда себе позволить немного выпечки.

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По словам Уилльямс, выглядеть, как модели с обложек глянцевых журналов, она никогда не хотела. Норма просто хочет иметь стройное тело, чтобы ей самой было приятно и комфортно смотреть на себя в зеркало.

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По инф. newsbel.by

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