Безумие: кусок жевачки спортивного тренера продан за 33 млн рублей

Кусок жевательной резинки бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона продали на интернет-аукционе eBay. Как пишет Sun, лот купил неизвестный за £390 тысяч или более 33 млн рублей.

По данным СМИ, эту жевательную резинку Фергюсон жевал во время последнего матча в должности тренера «МЮ» против «Вест Бромвича» 19 мая 2013 года. Встреча закончилась результативной ничьей 5:5.

Sir Alex Ferguson’s final chewing gum at United was sold for £390,000 on eBay. [SportBible]



pic.twitter.com/b4j7VjJQul — FergieTime™️ (@SSIIIIUUUU) 19 марта 2019 г.

Вырученные деньги направят в благотворительный фонд «МЮ».

По инф. rosbalt.ru

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