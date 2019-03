Безумие: кусок жевачки спортивного тренера продан за 33 млн рублей

Кусок жевательной резинки бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона продали на интернет-аукционе eBay. Как пишет Sun, лот купил неизвестный за £390 тысяч или более 33 млн рублей.

По данным СМИ, эту жевательную резинку Фергюсон жевал во время последнего матча в должности тренера «МЮ» против «Вест Бромвича» 19 мая 2013 года. Встреча закончилась результативной ничьей 5:5.

Sir Alex Ferguson’s final chewing gum at United was sold for £390,000 on eBay. [SportBible]



