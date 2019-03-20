ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Безумие: кусок жевачки спортивного тренера продан за 33 млн рублей
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Кусок жевательной резинки бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона продали на интернет-аукционе eBay. Как пишет Sun, лот купил неизвестный за £390 тысяч или более 33 млн рублей.

ferguson alex 45

По данным СМИ, эту жевательную резинку Фергюсон жевал во время последнего матча в должности тренера «МЮ» против «Вест Бромвича» 19 мая 2013 года. Встреча закончилась результативной ничьей 5:5.

Вырученные деньги направят в благотворительный фонд «МЮ».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 