Алена Апина "омолодилась" в Испании

Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.

В настоящий момент Апина отдыхает в Испании, где часто занимается хайкингом - так называются походы по горной местности с использованием маркированных троп. На одной из видеозаписей Алена похвасталась успехами – она забралась на высокую точку и продемонстрировала красивые виды, открывающиеся с гор в Марбелье.





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Подписчики, однако, заинтересовались не пейзажами, а внешним видом певицы. Многие заметили, что 54-летняя женщина выглядит значительно моложе своих лет и порекомендовали ей реже использовать косметику и чаще показывать свою естественную красоту.

По инф. «Аргументы недели»

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