Для какого возраста подходят занятия зумбой?

Здоровый образ жизни - один из главных современных трендов. Есть много способов поддерживать активность и здоровье своего тела, однако большинство из них сводятся к скучным и монотонным фитнес-тренировкам. Но есть и другой вариант - зумба!

Зумба - это сравнительно новое танцевальное направление, соединившее в себе как традиционный фитнес, так и самые лучшие элементы многих танцев, таких как фламенко, сальса, бачата, самба, хип-хоп и многих-многих других. Простота этой программы и обилие ее разновидностей позволяет заниматься этим направлением независимо от возраста и подготовки: она подходит и малышам и пенсионерам. Для каждого найдется отдельный вид зумбы, направленный на отдельную категорию людей.

Зумба - это очень эмоциональный, динамичный танец, который исполняется нон-стоп вместе с тренером. Каждый инструктор добавляет в танец что-то свое, какие-то новые элементы и движения, поэтому двух одинаковых уроков просто не может быть! Это принципиально новый подход к фитнесу: танцуя, человек выполняет те же фитнес-упражнения, испытывая значительные нагрузки, но в сочетании с зажигательным танцем, упражнения даются намного легче, а по окончании занятия не остается чувства истощенности и усталости. Танец настраивает на то, чтобы долго и энергично двигаться, выкладываясь на сто процентов, но при этом не испытывать дискомфорта.

Эта фитнес-программа распространилась повсеместно, по всем континентам и по всем странам, она обрела огромное количество поклонников, в том числе и звезд шоу-бизнеса. Наша страна - не исключение. Энергичный, зажигательный танец нашел в России огромное количество поклонников и последователей, а школы, в которых преподают это направление, открываются одна за другой. Есть среди них и очень хорошие, такие как, например, www.challengerfit.ru/zumba.

Для желающих похудеть - это настоящая находка! Всего за одно стандартное часовое занятие сжигается невероятное количество калорий и тренируются все группы мышц, особенно проблемные зоны, такие как бедра, ягодицы, живот. В постоянном напряжении находится пресс, который прорабатывается полностью. Зумба - это отличный способ избавиться от лишних килограммов и держать свой вес под контролем весело и непринужденно.

В силу своей простоты она подходит всем без исключения: и детям, и людям в возрасте, и беременным женщинам. Она имеет минимум противопоказаний и имеет массу разновидностей.

Принято выделять следующие зумба программы:

1. Классическая - это то с чего все началось, стандартные тренировки, совмещающие в себе традиционны шаги латиноамериканских и многих других танцев с элементами аэробики и фитнеса.

2. Голд - курс для людей пожилого возраста и для людей с ограниченными возможностями, например, для тех, кто перенес травму. Эта программа учитывает физиологические, анатомические и психологические возможности пожилых людей и грамотно помогает им осваивать это направление.

3. Тонинг - тренировка, акцептирующаяся на силовых упражнениях и нацеленная на похудение и коррекцию фигуры. Все движения подобраны так, чтобы максимально воздействовать на мышцы пресса, груди, бедер, спины. Во время занятий используются различные приспособления, такие как утяжелители, палки, резинки, степы.

4. Аква - тренировка в бассейне. Все те же самые зажигательные движения, но выполняемые в воде. Эта разновидность очень хорошо подходит для ограниченных в возможностях людей и для беременных женщин.

5. Кидс и Кидс джуниор - это то, что подойдет детям. Кидс - это занятия для детей 7-11 лет, джуниор - для совсем юных от 4 до 6 лет.

6. Сентао - еще одна разновидность, в которую разнообразие вносится с помощью использования стула. Эти занятия не только укрепляют мышцы за счет правильного использования своего веса, но и значительно развивают координацию движений.

7. Степ – тренировка, нацеленная на активное жиросжигание, сочетающаяся с элементами стэп-аэробики.

Существуют и другие направления зумбы в самых разных модификациях. Это целая философия, которая постепенно становится образом жизни. Каждый может найти подходящее именно для него направление и начать осваивать его независимо от возраста, пола и подготовки.

Этот энергичный танец способен решить многие проблемы, как физические, так и психологические. Кроме активного похудения и корректирования фигуры, занятия укрепляют мускулатуру, улучшают кровообращение и устраняют в мышцах застойные явления. Тренировки благотворно влияют практически на все внутренние органы и системы организма, укрепляют сосуды, увеличивают полезный объем легких и развивают координацию движений.

Зумба - это невероятно зажигательный танец, просто искрящийся позитивом и заряжающий хорошим настроением. Это прекрасный способ справиться со стрессами и проблемами, преодолеть застенчивость и комплексы. Главное - начать танцевать! Он подойдет всем, несмотря на возраст, каждый сможет найти в ней своё место и влиться в это модное и популярное движение, позволив своей жизни измениться и заиграть новыми позитивными красками!

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