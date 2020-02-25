Забывчивость любви

— Почему ты продолжаешь говорить о моих прошлых ошибках? — спросил муж. — Я думал, ты давно всё забыла и простила меня.

— Это действительно так, — ответила жена, — но никогда не забывай, что я всё забыла и простила.

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Источник: pritchi.ru

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