Врата рая и врата ада

Когда вы осознанны — вы в раю. Станьте бдительным, проснитесь, станьте осознанным! И это произойдёт с вами.

Дзэн Мастер Хакуин — один из немногих цветущих. Как-то раз к нему пришёл воин, самурай, великий солдат, и спросил:

— Есть ли ад? Есть ли рай? Если есть рай и ад, то где же врата? Где я могу войти?

Этот человек был простым воином. Воины всегда просты, бесхитростны. Он знал только две вещи: жизнь и смерть. У него не было никакой философии, он просто хотел знать, где ворота, чтобы избежать ада и попасть в рай. И Хакуин ответил так, чтобы воин смог понять.

— Кто ты? — спросил Хакуин.

— Я самурай, — ответил воин.

Это очень почётная вещь — быть самураем в Японии. Это означает быть совершенным воином, который ни секунды не раздумывает, оставить ли вам жизнь. Он сказал: «Я — самурай, лидер самураев. Сам император отдаёт дань уважения мне». Хакуин рассмеялся и ответил:

— Это ты-то самурай? Ты выглядишь каким-то нищим оборванцем!

Самурайская гордость была задета. Он забыл, зачем пришёл. Он мгновенно выхватил меч и собрался убить Хакуина. Хакуин засмеялся и сказал:

— Это и есть Врата Ада. С мечом, в гневе, со своим эго — ты откроешь их.

Это воин мог понять. Самурай немедленно осознал. Он вложил меч в ножны, а Хакуин сказал:

— А здесь открываются Врата Рая.

Рай и ад существуют в тебе. И ворота в тебе.

Если ты не сознателен — это врата ада. Если ты бдителен и осознан — это врата рая. Ум есть рай, ум есть ад, и ум — это средство стать другим. Но люди продолжают думать, что всё где-то снаружи, вне них. Рай и ад не в конце жизни, они здесь и сейчас. Дверь открыта всегда. В любой миг ты сам выбираешь между раем и адом.

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Источник: pritchi.ru

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