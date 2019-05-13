Цена подарка

Один продавец, стоявший за прилавком своего магазина, рассеянно смотрел на улицу. Маленькая девочка подошла к его магазину и буквально прилипла носом к витринному стеклу. Её глаза заблестели от восторга, когда она увидела то, что искала. Она вошла внутрь и попросила, чтобы ей показали бусы из бирюзы.

— Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? — спросила девчушка.

Хозяин с недоверием посмотрел на малышку и спросил:

— А сколько у тебя денег?

Без тени сомнения она вытащила из кармана платочек, высыпала из него на прилавок всю содержащуюся там мелочь и спросила, счастливо улыбаясь:

— Этого хватит?

Там было всего несколько мелких монет. Но девочка с гордостью продолжала:

— Знаете, я хочу подарить это своей старшей сестре. С тех пор, как умерла наша мама, сестра заботится о нас, а на себя у неё не остаётся времени. Сегодня день её рождения и я уверена, что она будет счастлива, получить такие бусы, они очень подойдут под цвет её глаз.

Мужчина взял бусы, пошёл вглубь магазина, принёс футляр, положил туда бирюзу, обернул синей лентой, завязав бантик.

— Держи! — сказал он девочке. — И неси осторожно!

Девчушка выбежала счастливая и вприпрыжку понеслась к дому.

Рабочий день подходил к концу, когда порог того же магазина переступила молодая девушка. Она положила на прилавок знакомый продавцу футляр и отдельно обёрточную бумагу, и развязанный бант.

— Эти бусы были куплены здесь? Сколько они стоили?

— А! — сказал хозяин магазина, — Стоимость любого изделия в моём магазине — это всегда конфиденциальный договор между мной и клиентом.

Девушка заявила:

— Но у моей сестры было только несколько монет. Бусы из настоящей бирюзы, так ведь? Они должны стоить очень дорого. Это нам не по карману!

Мужчина взял футляр, с большой нежностью и теплотой восстановил упаковку, вручил девушке и сказал:

— Она заплатила самую высокую цену... Больше, чем мог заплатить любой взрослый: она отдала всё, что имела.

Тишина заполнила маленький магазинчик, и две слезы скатились по лицу девушки, сжимающей в дрожащей руке небольшой свёрток...

Источник: pritchi.ru

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