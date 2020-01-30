Три обета охотника

Жил во времена Будды один охотник. Услышал он проповедь о том, что нельзя убивать животных, и понял, что поступает неправильно. Но страсть и многолетняя привычка взяли верх, и охотник продолжал жить по-старому.

Встретил он случайно Будду и поведал ему свою историю.

— Есть ли у меня шанс исправиться? — спросил его охотник.

— Ты можешь продолжать убивать ни в чём не повинных животных, — ответил ему Будда. — Но если захочешь преодолеть свою страсть и свою привычку, то должен будешь дать мне три обета.

— А в чем они состоят? — поинтересовался охотник.

— Первый обет такой. Когда тебе представится случай поесть мясо детёнышей белой львицы, ты от этого откажешься.

«Может ли такое случиться? — подумал охотник. — Ведь белая львица живёт в горах, в которых я никогда не охотился!» И он дал такой обет.

— Второй обет состоит в том, что когда ты захочешь спрыгнуть с высокой скалы, ты не сделаешь этого.

«Неужели я захочу когда-нибудь разбиться?» — спросил себя охотник и дал такой обет.

— Третий обет самый трудный. Когда царь твоей страны предложит взять в жёны свою дочку, ты от этого откажешься.

«Может ли царь предложить мне, простому человеку, свою дочку?» — ещё больше удивился охотник и тоже согласился.

Прошло несколько лет, и любимая жена царя заболела неизвестной болезнью. Царь пригласил к ней лучших врачей своей страны, и те ему сообщили:

— Мы можем вылечить царицу. Но для этого нам потребуется молоко белой львицы.

Царь велел привести в свой дворец лучших охотников, в том числе и человека, давшего Будде три обета, и под угрозой смертной казни приказал им добыть это молоко.

Долго бродили охотники среди скал, в надежде напасть на след белой львицы. И когда у них иссякли запасы еды, иссякла и надежда. Нужно было возвращаться.

И тут охотники обнаружили пещеру, в которой нашли шестерых детёнышей белой львицы. Желая восстановить свои силы, охотники решили зажарить и съесть их, а после дождаться прихода их матери и добыть у неё молока. И как ни отговаривал их человек, давший Будде три обета, никто его слушать не захотел.

Не успели охотники завершить свой обед, как раздался раздирающий душу рёв, и перед ними предстала белая львица. Началась паника. Желая спасти свою жизнь, охотники стали прыгать вниз, в глубокое ущелье. Хотел прыгнуть с ними и человек, давший Будде три обета, но удержался от этого. Белая львица подошла к человеку и, обнюхав его с ног до головы, спросила:

— Почему ты не ел моих детёнышей и не прыгнул вместе с другими вниз?

— Мне запретил это делать Будда, мой наставник, — ответил человек.

— Если он такой мудрый, этот твой Будда, то пускай воскресит моих детёнышей! — заявила львица, и в глазах её заблестели слёзы. — Пойдём сейчас же к нему.

— Не могу идти сейчас же, — ответил охотник. — Я должен принести царю, у которого заболела жена, молоко белой львицы, иначе мне отрубят голову.

— Если Будда воскресит моих львят, я добровольно дам для царицы своё молоко, — заявила львица, и они отправились в путь.

Сидя в беседке, Будда увидел, как с ближайшей горы спускается к нему львица, везущая на своей спине охотника. Просияв улыбкой, Будда скатал из хлебного мякиша шесть одинаковых шариков и бросил их на дорогу. И шарики тут же превратились в белых львят и побежали навстречу своей матери.

Счастливая львица дала, как и обещала, своё молоко, и охотник отнёс его царю, жена которого находилась при последнем дыхании. Та выпила молоко и вскоре полностью исцелилась от своей болезни.

Желая отблагодарить охотника, царь предложил ему взять в жёны свою дочку. Сильно хотелось охотнику стать зятем самого царя и жить на свете припеваючи. Но, помня о третьем обете, данном Будде, и убедившись на деле в великой мудрости своего наставника, охотник нашёл в себе силы и отказался от этого предложения.

И с той поры охотник преодолел свою страсть и свою привычку убивать животных.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ