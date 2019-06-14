В одной школе был учитель, который, когда ученики на уроке начинали ссориться, останавливал их и ставил перед классом. Он заставлял их повернуться лицом друг к другу и взять противника за уши. Затем по его команде они должны были начинать тянуть друг друга за уши. Когда одному становилось больно, он начинал тянуть сильнее. Через некоторое время оба плакали, не переставая тянуть друг друга за уши. Из чувства мести и злости никто не хотел бросать первым.

Когда дети подрастали, учитель говорил им:

— Помните, как вы стояли перед классом и тянули друг друга за уши? Точно так же судьба сводит вместе каких-нибудь правителей-тиранов и ставит их друг перед другом: «Теперь тяните, негодяи!» И ни один из них не может остановиться. А глупцы прославляют их.

Источник: pritchi.ru

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