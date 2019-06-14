ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Теперь тяните, негодяи!
Индийская притча   
14 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

von

В одной школе был учитель, который, когда ученики на уроке начинали ссориться, останавливал их и ставил перед классом. Он заставлял их повернуться лицом друг к другу и взять противника за уши. Затем по его команде они должны были начинать тянуть друг друга за уши. Когда одному становилось больно, он начинал тянуть сильнее. Через некоторое время оба плакали, не переставая тянуть друг друга за уши. Из чувства мести и злости никто не хотел бросать первым.

Когда дети подрастали, учитель говорил им:

— Помните, как вы стояли перед классом и тянули друг друга за уши? Точно так же судьба сводит вместе каких-нибудь правителей-тиранов и ставит их друг перед другом: «Теперь тяните, негодяи!» И ни один из них не может остановиться. А глупцы прославляют их.

В одной школе был учитель, который, когда ученики на уроке начинали ссориться, останавливал их и ставил перед классо

Источник: pritchi.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 