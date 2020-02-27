Рабочие руки

Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его:

— Сколько у тебя дома человек?

— Три сына и жена, — ответил нищий.

Услышав это, богач покачал головой и задумался. Нищий принял это за хорошее предзнаменование: его пожалели, и он получит подаяние. Но спустя минуту богач поднял голову и сказал:

— Я прикидывал, сколько могут соткать за день четыре человека. Нет, не беден тот, кто располагает таким количеством рабочих рук.

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Источник: pritchi.ru

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