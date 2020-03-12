Когда-то существовала одна гостиница. И называлась она «Серебряная звезда». Несмотря на все усилия привлечь новых постояльцев — сделать гостиницу более комфортабельной, обслуживание более радушным, а цены вполне разумными, — хозяину никак не удавалось свести концы с концами. В отчаянии он пришёл за советом к одному умному человеку.

Выслушав печальный рассказ, тот сказал:

— Всё очень просто. Тебе нужно сменить название гостиницы.

— Но это невозможно! — воскликнул хозяин. — Гостиница называлась «Серебряная звезда» на протяжении нескольких поколений, её хорошо знают по всей стране.

— Ну и что? — ответил советчик. — Назови её «Пять колоколов», а у входа развесь в один ряд шесть колоколов.

— Шесть колоколов? Какая чепуха. Что это изменит? — удивился хозяин.

— Сам увидишь, — улыбнулся знаток.

Ну что ж, делать нечего, хозяин рискнул последовать совету. И увидел он следующее: каждый путник заходил в гостиницу, чтобы указать на ошибку, полагая, что раньше никто её не замечал. Оказавшись внутри, люди сразу ощущали радушный приём и оставались на ночь перед тем, как продолжить свой путь. Бизнес пошёл отлично, о чём так долго мечтал хозяин гостиницы.

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Источник: pritchi.ru

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