Одна пожилая женщина рассказывала:

— Когда мне было пятнадцать лет, нас с моим девятилетним братом везли в Освенцим. Я заметила, что он потерял один ботинок и отругала его за это. Я сказала: «Какой же ты неряха!».

Это были последние слова, которые я сказала ему, потому что, когда мы приехали, нас разделили, и я больше никогда его не видела.

После того, как нас освободили, я дала себе клятву — никогда не говорить того, что могло бы стать моими последними словами.

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Источник: pritchi.ru

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