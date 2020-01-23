Погибли оба

Однажды большая волна выбросила устрицу на берег. День был хороший, солнечный, и устрица, раскрыв створки раковин, с удовольствием грелась на солнце.

В это время по берегу проходил аист. Он увидел устрицу и решил съесть её. Но едва аист просунул клюв в раковину, как устрица захлопнула накрепко свои створки и защемила птице нос.

— Ну и прекрасно, — воскликнул аист. — Продержу тебя так на берегу три дня, а на четвёртый ты умрёшь от жажды и освободишь мой клюв.

— Через три дня ты сам умрёшь от голода, — пробормотала устрица. — Тогда я раскрою створки своей раковины и уплыву в море.

Старый краб услыхал этот разговор и сказал:

— Пусть устрица отпустит аиста, аист же пусть не трогает устрицу, и тогда все будут счастливы.

— Ну, нет! — заявила устрица. — Он умрёт первым от голода! И тогда я освобожу его клюв.

— Ну, нет! — заявил аист. — Устрица умрёт первой от жажды. И тогда я её съем!

Так они продолжали ругаться до заката. А под вечер на берег пришёл рыбак, увидел аиста и поймал его. И вместе с устрицей, которая ни за что не хотела выпустить клюва аиста, рыбак принёс свою добычу домой.

Так аист погубил устрицу, а устрица погубила аиста. Оба погибли. Потому что каждый из них старался, чтобы погиб другой.

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Источник: pritchi.ru

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