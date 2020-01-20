Подарок с небес

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Современная притча   
20 Января 2020 г.
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cloud

Один человек давал интервью и рассказывал, из-за чего его мучает совесть:

— Когда я был маленьким, мы с другом решили запустить хомяка на парашюте с балкона высотного дома. Мы смастерили корзину, парашют, посадили в корзину хомяка и отпустили. Но случилось непредвиденное. Порыв ветра подхватил наш парашют и унёс куда-то далеко. Я до сих пор не могу забыть об этом. Как я мог так поступить?

Вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонившая спросила:

— Это произошло в таком-то году?

Мужчина ответил утвердительно.

— Летом, когда был праздник города Стокгольма?

— Да, да, да, — заторопился мужчина.

— Я знаю, что стало с вашим хомяком.

— Что с ним стало? — не мог поверить ушам удивлённый гость студии.

— Моя дочь долго просила у меня хомяка, — продолжала женщина. — Я ей однажды ответила: «Даже не проси. У нас хомяк появится, только если сам Бог даст тебе его». Дочка подняла руки к небу и сказала: «Папа-Бог, дай мне хомяка!», — а после этого мы пошли в город на праздник. Вдруг моя дочь говорит: «Мамочка, мне кажется, Бог ответил на молитву! Смотри!»

И прямо с неба на парашюте ей в руки опустился хомячок в корзинке.

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Источник: pritchi.ru

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