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Норовистое яйцо
Христианская притча   
17 Мая 2019 г.
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kuricha

Учило яйцо курицу, как его правильно высиживать: и так на меня не садись, и то мне не делай!..

Услышала это хозяйка и подумала: «Если яйцо такое норовистое, то что же из него получится, когда оно курицей или — что ещё страшней — петухом станет?» И сделала из него яичницу!

Источник: pritchi.ru

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