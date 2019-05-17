Норовистое яйцо

Учило яйцо курицу, как его правильно высиживать: и так на меня не садись, и то мне не делай!..

Услышала это хозяйка и подумала: «Если яйцо такое норовистое, то что же из него получится, когда оно курицей или — что ещё страшней — петухом станет?» И сделала из него яичницу!

Источник: pritchi.ru

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