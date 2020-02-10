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Неприличные слова
|Историческая притча
|10 Февраля 2020 г.
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Когда Сэмюель Джонсон выпустил первый настоящий словарь английского языка, к нему пришла делегация респектабельных пожилых дам, желавших похвалить его за то, что он не включил в словарь ни одного неприличного слова.
— Как это мило, — ответил Джонсон, — что вы специально искали в словаре все неприличные слова!
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