Непогрешимость

Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
XX век можно смело называть веком авантюристов. Время, надо сказать, было подходящее. Рушились вековые империи, новые государства возникали как грибы после дождя и так же быстро исчезали, революции приводили к власти совершенно неожиданные политические силы. Среди такого немыслимого водоворота событий всегда находились те, кто мог мастерски воспользоваться царящим вокруг хаосом.
"Среднестатистический уровень IQ рос на протяжении многих десятилетий, но сегодня он не меняется или вовсе падает. Почему наше общество становится все глупее?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
В жизнеописании Степана Разина имеются данные, касающиеся его взаимоотношений с персидской княжной. В сказаниях, живописных работах, песнях, которые описывают эти отношения, бунтовщик предстаёт суровой и безжалостной личностью, готовой многим пожертвовать на пути к своей цели.
Когда-то существовала одна гостиница. И называлась она «Серебряная звезда». Несмотря на все усилия привлечь новых постояльцев — сделать гостиницу более комфортабельной, обслуживание более радушным, а цены вполне разумными, — хозяину никак не удавалось свести концы с концами. В отчаянии он пришёл за советом к одному умному человеку.
Именно Лев Ландау, который в СССР внес наибольший вклад в местное представление о гении и был советским аналогом Эйнштейна и Бора, стал главным героем самого масштабного постсоветского проекта, снятого Ильей Хржановским и представленного двумя фильмами на Берлинском кинофестивале этого года. Про этот проект, четырем частям которого отказано в российском прокатном удостоверении, мы поговорим отдельно, потому что он стал важной частью посмертного мифа Дау – мифа столь же грандиозного, как и его открытия.
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один золотой в год.
«Восточное» единоборство
День начался как обычно, то есть с заботы «что есть». Гречку готовила позавчера, пшёнка что-то зачастила ко мне в гости, а не обратить ли взгляд в сторону Востока… Эти манящие, незнакомые названия: маш, нут, чечевица… Так и представляется горячее пикантное блюдо с запахом пряных трав, заманчивым видом дымящейся тарелки с веточкой зелени и умиротворяющим послевкусием… Выбор пал на чечевицу зелёного цвета в хрустящем, наполовину прозрачном пакете. Судя по надписям о её пользе, даже витамины из аптеки уже не понадобятся.
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и т.д.), вы можете смело экспериментировать с фасонами, цветами и декором обуви.
Иван IV из династии Рюриковичей известен нам, как фактический создатель централизованного Российского Государства и продолжатель дела своего отца. Он занимал московский престол чуть больше чем полвека, вплоть до марта 1584 года, и увеличил площадь страны примерно в 2 раза, при этом создав условия для дальнейшего расширения страны. Однако помимо внешней и внутренней политики у Ивана Васильевича была еще одна забота — семья.
Однажды один современный англичанин приехал в Индию. Он заметил, что женщины в Индии очень сильно отличаются от женщин в Европе. Он, например, заметил, что женщины покрывают тело, покрывают голову, руки и даже лицо. И он спросил одного индуса:
В время Гражданской войны в бою себя проявляли не только мужчины, но и женщины. Среди них были как пламенные революционерки, так и анархистки, уходящие в банды и часто даже становившиеся атаманшами. Особое место среди таких занимает Маруся — легендарная атаманша, о которой можно было бы снять целый остросюжетный фильм.
Андрей Януариевич Вышинский имеет имидж одной из самых зловещих фигур сталинского окружения и известен в основном как прокурор СССР в период репрессий. За свою жесткость он получил прозвище «Ягуарович». Однако в его биографии все не так однозначно. Кем же на самом деле был Вышинский, рассказал историк Андрей Дмитриев.
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