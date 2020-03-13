Непогрешимость

Врач внимательно осмотрел пациента и сообщил ему:

— У вас был приступ пневмонии. Вы музыкант, не правда ли?

— Верно, — удивлённо ответил человек.

— И вы играете на духовом инструменте.

— Точно! А как вы догадались?

— Элементарно, мой дорогой! Прослушиваются хрипы в лёгких, глотка воспалена. Нет сомнений, что это результат сильного давления. Скажите, на каком инструменте вы играете?

— На аккордеоне.

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Источник: pritchi.ru

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