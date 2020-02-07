Недовольная телега

Вёз конь телегу по просёлочной дороге, размытой дождями. Пока они ехали, телега ворчала на коня:

— Какой ты конь никудышный! Ходишь медленно, а грязь от копыт на меня летит. Не бережёшь, не заботишься обо мне. И сам некрасивый какой-то. Вон у других телег — какие кони статные!

Вдруг укатанная дорога совсем пропала, и телега увязла в грязной жиже. Продолжая ворчать на коня, она не сразу заметила, что они уже стоят. Тут она поняла, что только конь сможет её вытащить из этой трясины, и залепетала:

— Коник, хорошенький, ты такой сильный. Ты же не бросишь меня здесь? Поднатужься, родной, вытяни меня.

И конь поднатужился. Со страшным скрипом выкатил телегу туда, где посуше, и повёз дальше. А телега, стряхнув комья грязи с колёс, подумала и заявила, что именно конь виноват в том, что она застряла в грязи, и продолжила ворчать на коня пуще прежнего.

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Источник: pritchi.ru

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