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Настоящие радости жизни
|Притча для детей
|24 Января 2020 г.
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Во дворе играли дети. Вдруг одна девочка сказала:
— А у меня сегодня радость — мне мама купила новое платье! Оно такое красивое, белое с розовыми розочками просто необыкновенное, — сказала Анечка и мечтательно закрыла глаза.
Вова подумал немного и тоже сказал:
— А у меня зато есть новая рубашка! Вот какая! — и он широко расставил руки, чтобы каждый смог по достоинству оценить его новую рубашку.
— А мне купили карандаши, — быстро сказала Леночка. — Целую коробку! Яркие и красивые!
— Да что карандаши! — включился в разговор Костя. — Вот у меня есть удочка! Настоящая! Мы с папой поедем на рыбалку, и я много-много рыбы поймаю! А карандаши изрисуешь и всё...
И дети начали наперебой перечислять все свои подарки и радости.
— Мне купили велосипед! А мне конструктор! А у меня есть дома кошка! — слышалось с разных сторон.
И только один мальчик сидел тихонько и улыбался.
— Алёша, а почему ты молчишь? — поинтересовалась у него Анечка. — У тебя разве нет никакой радости?
— Есть! — скромно ответил мальчик. — Я в лесу цветы видел!
— Какие цветы? — недоуменно спросил Костя.
— Беленькие! Мы с папой гуляли в лесу, а потом стемнело, и на полянке были беленькие цветы. Такие красивые! Они словно светились!
— Тоже мне радость! — сказал Костя и засмеялся.
— И вправду! Кто цветов не видел!? — засмеялась Леночка.
— А ещё я крыши блестящие видел! — сказал Лёша. — Зимой на них снег лежал, и солнце ярко светило. Все крыши в городе были такие блестящие. Правда-правда! Я сам с балкона видел.
— И вовсе это не радость! — смеясь, закричал Вова. — Мы все снег видели. Он каждую зиму выпадает!
— Алёша, может, у тебя ещё какая-нибудь радость есть? — пыталась поддержать его Аня.
— Есть! Я рыбок золотых видел! — скромно сказал мальчик.
— Каких рыбок? — заинтересовался Костя. — Где?
— В луже. Сначала дождь прошёл, а потом солнце выглянуло. Вода в луже светилась, и в ней рыбки золотые плавали!
— Врёшь ты всё! — сказал Костя, — Нет у тебя никакой радости! Вот ты и выдумываешь!
И все ребята стали смеяться. И только Анечка тихо сказала:
— Подождите, ребята! А может, у него этих маленьких радостей больше чем у нас, ведь он их везде найдёт!
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