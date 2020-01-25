Мудрец и кафтан

Однажды очень знатный человек обратился к мудрецу с вопросом:

— Скажи, уважаемый, раз ты такой умный, почему же ты не богатый?

На что мудрец, обратившись к его расшитому золотом дорогому кафтану, ответил:

— Видишь ли, уважаемый кафтан, богатство моё внутри, а не снаружи. Ведь когда твой хозяин засыпает, он не берет с собой ни тебя, ни своих слуг, ни золото, ни чего-либо другого. И если ему приснится тигр, бегущий за ним, то ему придётся в страхе убегать от тигра, а не звать на помощь слуг.

Спасёт его во сне от тигра лишь умение быстро бегать. Если же ему приснится, что он замерзает в лютый мороз, он будет трястись от холода и не сможет взять и укрыться тобою — тёплым кафтаном. Его спасёт от холода лишь умение разжигать огонь. Истинное богатство — это наши способности. Они внутри, а снаружи лишь только их проявление.

Богач, изумлённый тем, что мудрец говорит с его кафтаном, а не с ним, воскликнул:

— Да ты безумен! Как можно говорить с моим кафтаном и не видеть меня — его хозяина!

На что мудрец, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и большинство людей. Они говорят с телами и не видят тех, кто является их хозяевами.

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Источник: pritchi.ru

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