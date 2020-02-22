Как перестать сосать палец

32-летний пациент пришёл к доктору Ричарду Кроули.

— Я не могу избавиться от дурной привычки сосать свой палец, — пожаловался он.

— Пусть это вас не тревожит, — сказал ему Кроули. — Но попробуйте сделать так, чтобы каждому дню недели соответствовал свой палец.

И с этой минуты пациент, поднося палец ко рту, вынужден был вспоминать, какому из десяти пальцев надлежит быть объектом внимания в этот день. Не прошло и недели, как он излечился от своей привычки.

— Когда порок становится привычкой, с ним очень трудно справляться, — говорил Ричард Кроули. — Но когда он требует от нас нового к себе отношения, принятия решений, выбора, то мы понимаем, что в сущности он не заслуживает подобных усилий с нашей стороны.

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Источник: pritchi.ru

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