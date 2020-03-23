Гранатовый сок

Жил некий садовник, человек богобоязненный и праведный. Кто бы к нему ни пришёл — всех он угощал плодами. Потом он выжимал сок из одного граната и, как бы чаша ни была велика, наполнял её до краёв соком этого граната и давал пить.

Однажды его посетил царь, только был он не в царской одежде. Садовник не узнал его, подал плоды и выжал для него гранат. Удивился царь тому, что из одного граната получается столько соку и сказал:

— Если от одного граната столько соку, почему мои слуги подают мне так мало? Потребую-ка я их к ответу.

На следующий день царь снова посетил садовника и попросил выжать, ему гранат. Соку получилось мало. Царь спросил:

— Вчера в гранате было много соку, что же случилось сегодня?

Садовник отвечал:

— Братец, до сих пор и наш царь был человеком щедрым, с открытой душой, теперь же в его сердце вкралась, оказывается, забота, оттого и соку стало меньше.

Царь понял, что хотел сказать садовник, и ушёл.

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Источник: pritchi.ru

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