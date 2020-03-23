Гранатовый сок

Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Жил некий садовник, человек богобоязненный и праведный. Кто бы к нему ни пришёл — всех он угощал плодами. Потом он выжимал сок из одного граната и, как бы чаша ни была велика, наполнял её до краёв соком этого граната и давал пить.
Однажды его посетил царь, только был он не в царской одежде. Садовник не узнал его, подал плоды и выжал для него гранат. Удивился царь тому, что из одного граната получается столько соку и сказал:
— Если от одного граната столько соку, почему мои слуги подают мне так мало? Потребую-ка я их к ответу.
На следующий день царь снова посетил садовника и попросил выжать, ему гранат. Соку получилось мало. Царь спросил:
— Вчера в гранате было много соку, что же случилось сегодня?
Садовник отвечал:
— Братец, до сих пор и наш царь был человеком щедрым, с открытой душой, теперь же в его сердце вкралась, оказывается, забота, оттого и соку стало меньше.
Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие серьезных заболеваний, также нередко становящихся причиной пигментации.
Жил некий садовник, человек богобоязненный и праведный. Кто бы к нему ни пришёл — всех он угощал плодами. Потом он выжимал сок из одного граната и, как бы чаша ни была велика, наполнял её до краёв соком этого граната и давал пить.
Потомков беспризорников и сирот на самом деле не так уж сложно вычислить. Дело в том что фамилии этих людей чаще всего имеют искусственное происхождение, так как их попросту придумывали либо работники приютов, либо сами сироты. Понятно, что и тем, и другим хотелось, чтобы фамилия звучала красиво.
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а для бизнесовых дел Сергей Иванович не годился, хоть и предпринял несколько попыток торгануть на пару со своим приятелем Федором. В итоге крупно попали – деньги заняли не у тех людей (а где они были, «те», в начале девяностых?) Еле выбрались из долгов и остались живы, хотя и без квартир. Федор после разборов с бандитами слег в больницу, а когда выписался, круто запил и помер.
Психолог Джеффри Миллер выступил с оригинальной идеей - теорией происхождения умственных способностей человека в ходе полового отбора, где ключевой момент - выбор полового партнера, который делали и доисторические гоминды и осуществляют современные люди. Свои взгляды он изложил в книге «Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы». Фрагмент из нее предлагается ниже.
Мальчик, проходя по улице к своему дому, никогда не приветствовал соседей. Соседи рассказали родителям, что их сын ведёт себя невежливо. Отец взялся журить сына. Тот слушал отца, опустив голову от стыда. Затем мальчик обратился к отцу:
Пока коронавирус бушует во всем мире, ведущие российские вирусологи вспоминают, как остановили гораздо более страшного монстра – оспу, косившую целые города и даже страны. Рассказывает непосредственный участник тех событий.
Однажды провинились два послушника. Учитель сказал им сходить на речку и нарезать прутьев. Тот, что помоложе, нарезал тонких прутьев, а тот, что постарше, — толстых. По возвращении учитель учинил им заслуженное наказание. По спине старшего послушника лишь слегка прошёлся толстыми прутьями, потому что ими и покалечить можно. А молодого отхлестал тонкими прутьями со всей силой.
Один человек пришёл на приём к психиатру и рассказал, что каждую ночь к нему приходит огромный трёхглавый дракон. Пациенту было так страшно, что он не мог заснуть по ночам и находился на грани нервного срыва. Он даже стал подумывать о самоубийстве.
Двигателями на ниве открытий и изобретений, в том числе и в медицине, могли быть не только огромное желание добиться чего-либо и кропотливая работа пытливых умов, но и, оказывается, низменные страсти, абсурдные решения или меркантильные желания. Не верится? Тогда стоит прочесть любопытную книгу Шервина Нурланда, отрывок из которой предлагается ниже. Итак, фрагмент из главы о французском враче Рене Лаэннеке, прославившемся изобретением стетоскопа.
Пигментные пятна, которые начинают появляться на теле и лице после 50 лет, для многих становятся настоящей проблемой, решить которую, не прибегая к радикальным мерам, вполне под силу каждой женщине. Как? Расскажем в статье.
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