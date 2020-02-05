Гнев лучше десерта

В ресторане поезда пассажир делал заказ у официанта:

— На десерт, пожалуйста, фруктовые пирожные и мороженое.

Официант ответил, что пирожных у них нет. Человек взорвался:

— Что? Нет пирожных? Это какой-то бред! Я — один и крупнейших клиентов железной дороги. Ежегодно я организовываю поездки для тысяч туристов, перевожу сотни тысяч тонн различных грузов. И вот, когда я путешествую лично, то не могу получить такой элементарной вещи, как пирог! Я разберусь с начальником железной дороги.

Шеф-повар позвал официанта и сказал:

— Мы достанем ему пирожные на следующей остановке.

Сразу же после следующей остановки официант появился вновь.

— Счастлив сообщить вам, сэр, что наш шеф-повар испёк эти пирожные специально для вас. Он надеется, что вам они понравятся. Наряду с этим, мы хотели бы преподнести вам в знак почтения от нашей железной дороги вот этот виски, которому уже семьдесят пять лет.

Пассажир швырнул салфетку на стол:

— К чёрту ваши пирожные! Я лучше буду сердиться!

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Источник: pritchi.ru

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