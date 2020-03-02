Диоген и статуя

Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на...
«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.
"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.
Таково общее убеждение, что Финляндия большую часть 19 века и до революции 1917 года составляла часть Российской империи. Однако это совсем не так. По смыслу всех законов, Финляндия представляла собой отдельное государство, связанное с Россией только личностью монарха. Иными словами, личная уния. Причём если император всероссийский был абсолютным монархом, то он же в качестве великого князя Финляндии был, формально, монархом конституционным.
Народный артист России Геннадий Гладков отмечает 85-летие. Он автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», а также известнейшим советским фильмам «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов».
В годы Великой Отечественной войны советские люди проявили величайшую заботу о боевом оснащении Красной армии. С первых дней войны в стране развернулось движение по сбору средств на строительство танков, самолётов, артиллерийских орудий и другой военной техники.
Русский язык отличается от других разнообразием способов образования новых слов. Одним из них является деонимизация. Этот процесс заключается в том, что имя собственное превращается в нарицательное. Такие слова еще называют эпонимами (от греческого «eponimus» - давший свое имя).
В литературе иной раз попадаются шедевры, поначалу незаметные, но в конечном итоге переворачивающие массовое сознание с ног на голову. Один из таких шедевров – «Три Толстяка» Юрия Олеши. Творение, которое вовсе могло не увидеть свет, но увидев – тут же стало бестселлером. Наверное, потому, что каждый, кто прочитал книгу, догадался, о каких именно Толстяках идет речь. Но просто, может быть, побоялся сам себе признаться в этом: крамола как-никак.
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