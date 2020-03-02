Диоген и статуя

Однажды люди увидели, что Диоген просит подаяние у статуи. Его спросили, зачем он это делает. Диоген ответил:

— Чтобы приучить себя к отказам.

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Источник: pritchi.ru

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