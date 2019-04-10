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Жили-были старик со старухой. И были убиты в своей избушке...
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Трупы двух пенсионеров нашли в частном доме в Челябинске. Как сообщают следователи регионального управления СК России, тела принадлежат 71-летнему мужчине и 79-летней женщине.

Жили-были старик со старухой. И были убиты в своем доме...

Оба проживали в поселке Мебельный Советского района. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Оперативники ведут поиск подозреваемых. Дела взяло на контроль руководство следственного управления.

Грустная история... Одна из многих-многих в хронике происшествий. За скупыми строчками - две жизни, две оборванных судьбы.

По инф. rosbalt.ru

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