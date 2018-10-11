Женщины живут дольше. И наука пока не разобралась до конца: в чем дело?

Во всем мире женщины живут дольше, чем мужчины. Такое биологическое преимущество может быть связано с их главенствующей ролью в репродукции, пишет журналистка Le Figaro Анн Прижан.
Чтобы надеяться на вступление в клуб "суперстолетних", лучше быть женщиной. Преимущество этого так называемого слабого пола в долголетии наблюдается во всем мире, и его истоки следует искать со стороны половых гормонов. Еще точнее, со стороны эстрогенов. Уже известно, что эстрогены защищают женщин от сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до периода менопаузы, но они также предохранят теломеры, по данным исследования, которое представила на конгрессе по менопаузе профессор психиатрии из Университета Сан-Франсиско Элисса Эпель.
Теломеры состоят из специализированной линейной хромосомной ДНК, они защищают концевые участки наших хромосом, гарантируя поддержание целостности генома в ходе клеточного деления, говорится в статье. К сожалению, со временем теломеры изнашиваются и укорачиваются.
Уже несколько лет известно, что у женщин теломеры обычно длиннее, чем у мужчин. "Теломеры 50-летней женщины эквивалентны теломерам 42-летнего мужчины", - уточняет профессор Атаназ Бенетос, глава гериатрической службы больничного центра в Нанси и исследователь Национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM).
По мнению Элиссы Эпель, эта характеристика может объясняться действием эстрогенов, отмечает автор статьи. Профессор Бенетос отвергает такую гипотезу. Он поясняет, что тогда должно было бы ускоряться изнашивание теломеров после менопаузы по причине недостаточности эстрогенов. "Но это не так. Проведенные нами исследования позволяют нам придерживаться другой гипотезы, согласно которой длина наших теломеров в основном определяется в первые годы жизни по неизвестной нам причине", - настаивает французский специалист.
Долголетие женщин, таким образом, не может сводиться просто к гормональному вопросу. Оно несомненно сложнее, указывает автор статьи.
Биологическое преимущество женщин происходит главным образом из их роли в репродукции. Женщины дают жизнь детям и должны были, на протяжении всей эволюции, непосредственно сопровождать их в течение первых лет жизни, чтобы обеспечить их выживание вплоть до зрелого возраста, говорится в статье. "Это справедливо для всех животных видов. Долголетие всегда на стороне того, кто занимается детьми и защищает их", - подчеркивает профессор Жан-Мари Робин, руководитель группы биодемографических исследований долголетия и жизнеспособности в INSERM.
У женщин еще есть генетическое преимущество, благодаря двум X-хромосомам: если мутация затронет один из генов одной из X-хромосом, то другая позволит ее уравновесить, пишет автор статьи. "Вы можете выбрать более здоровый ген, совсем другое дело мальчики, у которых хромосомы XY", - поясняет Атаназ Бенеос.
Более низкий рост женщин также идет им на пользу. "Это биологическое преимущество прибавляет примерно два года", - подчеркивает Жан-Мари Робин.
Врожденные биологические преимущества оказываются слишком слабой защитой перед лицом табака, алкоголя или любой иной неблагоприятной окружающей среды, заключает Прижан.
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