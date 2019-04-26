За жестокие издевательства над малышами наказаны воспитательницы детсада

В Красноярском крае вынесли приговор двум воспитательницам детского сада № 5 «Колосок», которые с 2016 по апрель 2017 года издевались над детьми.

Женщин в возрасте 40 и 49 лет признали виновными в том, что они «наказывали» воспитанников канцелярскими кнопками и булавками, нанося уколы в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела.

Обвиняемых осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, они были взяты под стражу в зале суда.

Дело рассматривалось по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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В полицию с заявление обратились в апреле 2017 года родители детей в возрасте 4-5 лет, посещающих среднюю группу детского сада. Они заметили следы от уколов иголкой на теле ребят. В ходе следствия воспитатели не признали свою вину.

По инф. rosbalt.ru

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