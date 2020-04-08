Всех имеющих право на бесплатные лекарства внесут в специальный списочек

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1 июля 2020 года в России заработает Федеральный регистр граждан, имеющих право набесплатные лекарства. При этом все жизненно важные препараты можно будет получить без прохождения медкомиссии.
Законопроект, направленный на повышение доступности лекарственных препаратов для льготников, депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии в первом чтении.
Сегодня назначение лекарств гражданам, имеющим различные льготы, производится в рамках перечня препаратов по решению врачебных комиссий медицинских организаций (перечень ОНЛС). Такой перечень в 2020 году включает в себя 406 международных непатентованных наименований лекарственных средств, из которых более 100 назначаются только по решению врачебной комиссии. В то же время в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2020 году включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств.
Правительственный законопроект предлагает обеспечивать лекарствами льготников в не меньшем объеме, чем предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Кроме того, периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должна быть не реже одного раза в год. Законодательная инициатива подготовлена правительством во исполнение поручений президента России Владимира Путина, который в Послании Федеральному Собранию потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств в регионах.
Документом предусмотрено создание регистра россиян, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания за счет средств федерального и региональных бюджетов. Предлагается закрепить состав включаемых в него сведений и поручить правительству определить порядок ведения списка льготников.
Назначение лекарственных препаратов, в том числе не включенных в перечень ЖНВЛП и не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, планируется производить, как и сейчас — по решению врачебной комиссии. Инициативу поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья. Как отметил глава комитета Дмитрий Морозов, законопроект о едином регистре — своевременная мера на пути обеспечения всех льготников бесплатными лекарствами.
Все новости здравоохранения: радостные успехи медицины и серьезные проблемы отрасли – читаем по ссылке.
Другая информация о существующих льготах для разных категорий лиц – по ссылке.
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