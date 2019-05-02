Врачебные ошибки: в Следственный комитет переданы 43 конкретные истории

Правозащитная организация «Зона права» по итогам федеральной «горячей линии» направила главе СК РФ Александру Бастрыкину 43 жалобы россиян на врачебные ошибки в 27 регионах.

Как уточнили правозащитники, речь в этих сообщениях, прежде всего, идет о гибели пациентов либо причинении вреда их здоровью.

Среди регионов, из которых поступили жалобы, — обе столицы, Татарстан, Дагестан, Калмыкия, Камчатка, Кубань, Забайкалье, Ростовская область и т. д.

Так, в одном из случаев из-за бюрократической ошибки и чьей-то халатности умер мужчина. В январе 2016 года ему удалили родинку в онкодиспансере, а материал отправили для проверки на гистологию, предложив узнать результаты через две недели. В указанный срок мужчине ответили, что анализы в порядке.

В августе следующего года у него воспалились лимфоузлы, еще несколько месяцев семья не могла добиться постановки диагноза, пока в итоге их снова не отправили в онкодиспансер. Там выяснилось, что еще тогда, в начале 16-го года, при анализе тканей родинки были получены настораживающие результаты, и мужчину должны были вызвать на обследование. Врач сослался на «ошибку медсестры». В итоге выяснилось, что у мужчины меланома, но теперь уже — с метастазами.

К концу 2017 года мужчина скончался. Родственники уверены, что если бы не ошибка медиков, их близкого человека можно было спасти.

По инф. rosbalt.ru

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