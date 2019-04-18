Акция: правозащитники принимают жалобы на врачебные ошибки

Правозащитная организация «Зона права» открыла очередную федеральную «горячую линию» по врачебным ошибкам. С 17 апреля по 26 апреля правозащитники примут сообщения о некачественном оказании медицинской помощи, если они привели к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью пациентов.

Как рассказал координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов, в феврале прошлого года, после огласки дела московского гематолога Елены Мисюриной, подобную акцию юристы уже проводили.

«За две недели к нам обратились порядка 70 человек. Не все сообщения были связаны с гибелью либо причинением тяжкого вреда здоровью пациентов. Некоторые просили решить вопрос с нехваткой лекарств либо жаловались на грубость медработников. Все эти сведения были направлены в СК РФ и Генпрокуратуру для проверки, и нам известно, что по ряду случаев были возбуждены уголовные дела. Так, в Красноярске мы помогли пенсионерке отсудить 780 тысяч рублей с больницы за оставленный в теле пенсионерки хирургический зажим», — рассказал юрист.

С сегодняшнего дня и до 26 апреля семьи пострадавших проинструктируют, в частности, куда следует обращаться в случае врачебного произвола, какие документы необходимо собрать для иска в суд и т. д. При наличии подтверждающих документов, подтверждающих существенные дефекты оказания медицинской помощи, «Зона права» готова оказать пострадавшим юридическую консультацию по делу. Кроме того, в обобщенном виде информация будет направлена для проверки в Следственный комитет России.

Телефон «горячей линии» +7-917-897-60-55: звонки принимаются с 10 до 18 часов мск в будние дни, в Whatsapp на номер +7-917-897-60-55, по электронной почте — info.zonaprava@gmail.com . Правозащитники просят указывать ФИО, номер телефона, населенный пункт и суть жалобы.

Напомним некоторые публикации нашего портала по сложной и щепетильной проблеме врачебных ошибок:

По инф. rosbalt.ru

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