Вовсе не "игрушки": компьютерное моделирование конфликтов набирает обороты уже сегодня

Компьютеры позволяют все более точно просчитывать вероятность вооруженных столкновений. При этом анализируется такая актуальная информация, как цены на продукты питания, состояние окружающей среды, а также настроения в соцсетях, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Команда под руководством норвежского ученого Хаварда Хегра запустила в июне разработанную ими систему под названием Violence Early Warning System ("Система раннего оповещения о применении силы"), сокращенно ViEWS. "Она основывается на алгоритме, который анализирует аналогичные случаи из прошлого и позволяет сделать прогноз на основании внесенных данных из настоящего", - передает SZ. Ученые концентрируются в своих исследованиях на Африканском континенте. В настоящее время, отмечает автор публикации Карл Урбан, самыми взрывоопасными регионами Африки считаются Конго и Нигерия.

"Наш анализ продемонстрировал, что канва самых крупных конфликтов в Африке меняется до ужасного мало", - говорит Хегр.

"Международная политика, - продолжает автор статьи, - уже давно основывается на анализе экспертов, которые специализируются на изучении конкретного региона".

"Если политики хотят принимать эффективные решения, им нужны прогнозы", - говорит исследователь. Новое в этом вопросе - технические возможности. Все данные по региону, которые влияют на его социальную стабильность, можно свести вместе при помощи специальных алгоритмов и проанализировать их: от цен на продукты питания и экологических катастроф до этнических конфликтов, которые находят отражение в СМИ.

"Немалую роль при этом играют социальные сети, в которых люди оставляют свое мнение о проблемах, выражают недовольство властью. После "арабской весны" социальные прогнозы, сделанные на основе изучения Facebook и Twitter, приобретают все большую значимость", - говорится в статье.

В 2012 году профессор Дирк Хельбинг из Федеральной политехнической школы Цюриха при помощи проекта FuturICT, сверхмощного компьютера, попытался объединить сведения, которые бы стекались со всего мира. Однако FuturICT проиграл своим конкурентам в борьбе за финансирование ЕС, отмечает автор.

Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA), организация, относящаяся к спецслужбам США, "регулярно устраивает конкурсы, в ходе которых ученым предлагается максимально точно спрогнозировать события мировой истории", сообщает автор материала.

Однако некоторые исследователи "предупреждают, что прогнозы социальных событий - таких, как демонстрации или акции протеста с применением силы - могут попасть в "неправильные" руки и быть направлены против гражданского общества".

"Интерес политиков к социальным прогнозам постоянно растет - это связано, прежде всего, с желанием своевременно реагировать на нарастающие кризисы в разных регионах. Немецкий бундесвер, по некоторым данным, планирует создание "центра по раннему распознаванию кризисов", который мог бы своевременно узнавать о нехватке ресурсов, беспорядках или опасных конфликтах", говорится далее.

Перевод Inopressa.ru

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