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Во Франции грипп унес несколько десятков жизней. Уж очень коварен он!
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2020 г.
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Жертвами гриппа во Франции стали не менее 26 человек за три месяца, сообщило Национальное агентство общественного здоровья. В России, между тем, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 23 регионах, поэтому надо максимально и себя беречь, и детей-внуков...

Во Франции объявлена эпидемия гриппа после гибели 26 человек

Отмечается, что такие данные были зафиксированы с 4 ноября по февраль, причем за последний месяц ситуация с заболеваемостью ухудшилась.

Среди погибших оказались трое детей до 15 лет и 11 пожилых людей старше 65 лет. Примерно половина жертв — люди среднего возраста.

За этот период времени зафиксированы 311 тяжелых случаев заболевания, эпидемия распространилась по всей материковой части страны.

На фоне тревожной ситуации было объявлено о национальной эпидемии, в том числе на Антильских островах. Граждан призвали делать прививки и соблюдать гигиену.

Людей во всем мире подстерегают самые разные опасности, которые могут нанести здоровью ущерб. Вирус гриппа в демисезонье и зимой угрожает не только россиянам, но и жителям многих других стран, и пример Франции очередной раз показывает, насколько грипп коварен и безобиден. Например, в конце января в Челябинске от осложненной формы гриппа скончалась 13-летняя школьница. Девочку госпитализировали с высокой температурой, а спустя несколько часов она скончалась в реанимации. Чтобы не допустить заражения инфекцией, надо принимать профилактические меры: ставить прививки. Но если вы это сделать не успели, то лучше всего избегать посещения общественных мест, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет. Также важен здоровый образ жизни — режим сна, занятия спортом и полноценное питание.

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По инф. rosbalt.ru

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