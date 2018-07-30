Поднебесная, но не заоблачная

Нередко о Китае повторяют заблуждение, будто бы в Поднебесной не платят пенсий. Это миф. Другое дело, что китайская пенсионная система, нацеленная на охват всех категорий граждан, а не привилегированной прослойки "старых большевиков", начала формироваться сравнительно недавно - с середины девяностых. "Российская газета" выяснила, на что живут пенсионеры в КНР, откуда у них деньги на путешествия и продолжают ли дети заботиться о своих престарелых родителях, как завещал Конфуций.

Китайские старики по-прежнему стремятся жить если не вместе, то рядом со своими детьми и внуками. Некоторые переезжают из деревни в город. Фото: Reuters

На сына надейся

Еще каких-нибудь двадцать лет назад китайцам в старости приходилось рассчитывать исключительно на своих детей, что в условиях прежней политики "одна семья - один ребенок" было непросто. Поэтому в деревнях запрет со стороны государства на рождение второго и даже третьего ребенка часто старались обойти: штрафов с бедных крестьян все равно не собрать, отпрыски подрастали как трава в поле, а потом начинали содержать родителей. Но если еще в восьмидесятые годы городские жители составляли около 20 процентов жителей КНР, то сегодня этот показатель подбирается к 60 процентам. Эти перемены заставили правительство пересмотреть и пенсионную политику. Начало реформы было положено в 1997 году - тогда Госсовет КНР принял принципиальное решение о введении системы базовой пенсии для работников госпредприятий. Сегодня мужчины перестают работать в возрасте 60 лет, женщины - с 50 или 55 лет, в зависимости от типа занятости на производстве или в офисе. И эти цифры соответствуют среднему пенсионному порогу по всей Азии.

В Китае существуют три типа пенсий, рассказал "РГ" доктор исторических наук, профессор, руководитель Школы востоковедения НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Маслов. Наиболее распространенная пенсия в целом похожа на нашу - она образуется из взносов гражданина в виде отчислений от зарплаты. Работник перечисляет в пенсионный фонд 8 процентов суммы, а еще 20 процентов - его работодатель. Кроме того, каждый человек может открыть свой накопительный счет. Есть и другие дополнительные механизмы финансирования пенсий - например, через Национальный фонд социального обеспечения. Второй вид пенсии получают чиновники - им доплачивает государство. Несколько лет назад госслужащие, уходившие с работы с наступлением определенного возраста, жили за счет госказны. Но после того, как в интернете прокатилась волна протестов, их пенсионное содержание также стало формироваться во многом за счет отчислений. Наконец, крестьяне, не имеющие специального дохода, а также безработные городские жители получают минимальное содержание от государства. Сегодня оно составляет в среднем по стране 600-700 юаней (около 5600-6500 рублей), но кое-где уже достигает 1200 юаней (11 200 рублей). Пенсионные фонды в КНР формируются на уровне регионов. Разница в размере пенсий для обитателей условно благополучного Шанхая и небогатого Синьцзян-Уйгурского автономного района может быть восьмикратной. Если говорить о средней обычной - не "колхозной" - пенсии, то, по расчетам за 2018 год, это примерно 2550 юаней (23 700 рублей).

Для пенсионеров в КНД предусмотрен бесплатный досуг – от игры на бильярде до занятий хоровым пением или традиционной гимнастикой цигун в парках. Фото: Reuters

Старость в радость

"Поскольку уровень жизни и пенсий в регионах разный, наметилась любопытная тенденция: многие старики, прописанные в одной провинции, стремятся переехать либо на юг, где тепло и дешево, либо, наоборот, в глубь страны, где действуют серьезные послабления по налогам. А пенсии они получают по прописке", - рассказывает китаист. При этом, по словам Алексея Маслова, последние два-три года в Китае стали появляться дома престарелых почти по западному образцу, где за пенсионерами на вполне достойном уровне ухаживают соцработники вместо родных детей, которые не имеют такой возможности.

"Традиционные ценности постепенно разрушаются, - отмечает глава Школы востоковедения ВШЭ. - Хотя, конечно, дети продолжают содержать родителей. В основном пересылают в деревню деньги, но нередко и перевозят матерей и отцов в город. Могут жить вместе - по старинке, а могут и снимать родителям квартиру неподалеку. Тем более что для пожилых людей действуют социальные формы найма жилья. Но не все хотят переезжать. На юге Китая я обнаружил гигантское поселение в бараках, где живут десятки пожилых людей. Они объяснили мне, что просто-напросто привыкли так жить, а денег, что пересылают им дети, вполне хватает". Кроме того, китайские пенсионеры пользуются многими льготами: для них предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание (включая разного рода иглоукалывание и массаж), посещение диагностических кабинетов, которые оборудованы в каждом районе, право питаться в публичных столовых за символический взнос - по прописке, бесплатное посещение музеев и занятия цигуном и тайцзи в парках. Запросы китайских пенсионеров невелики. А льготы в турфирмах позволяют им путешествовать по всему свету. Недаром китайских пенсионеров в последнее время можно увидеть за границей не реже, чем японских.

Пожилые люди в Китае стремятся подольше не выходить на пенсию, чтобы приносить пользу обществу. Фото: Reuters

Дебаты о возрасте

"Старение населения Китая происходит быстрее, чем растут пенсионные фонды, - поясняет Алексей Маслов. - Ожидается, что в 2050 году армия неработающих граждан старше 60 лет составит почти 335 миллионов человек. Еще раньше - к 2030 году - долг пенсионного фонда перед ними достигнет нескольких миллиардов долларов, это признано официально". Так неизбежно ли повышение пенсионного возраста в КНР? Первые дискуссии начались около трех лет назад. Ходили слухи, что планку для всех жителей Поднебесной - как мужчин, так и женщин - поднимут до 65 лет. Впрочем, многие эксперты полагают, что повышения не случится. "Китай страшно боится безработицы, - напоминает собеседник "РГ". - Сейчас она уменьшается как раз за счет того, что люди рано выходят на пенсию. Официально ее уровень не превышает 4 процентов, но скрытая безработица гораздо выше. Не надо забывать, что КНР в основном пока продолжает жить за счет экстенсивного развития рабочей силы. Если в Германии на одну единицу робототехники приходится 4-5 человек, то в Китае - 10 тысяч! Но ситуация постепенно меняется, и по мере структурных реформ безработица может вырасти. С другой стороны, эти же реформы в экономике приведут к росту денег в пенсионном фонде страны и повышению пенсий".

Дословно

Так говорил Конфуций

...Учитель сказал: "В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет научился отличать правду от неправды. В семьдесят я стал следовать желаниям моего сердца".

...Учителя спросили о почтительности к родителями. Он ответил: "Сегодня почтительностью к родителям называют их содержание. Но люди содержат также собак и лошадей. Если родителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам и лошадям?"

... Пока родители живы, не уезжай далеко.

Из книги "Лунь юй" "Беседы и суждения", составленной учениками Конфуция.

Многолетний труд в полях, к сожалению, пока не дает китайцам право на пенсию, позволяющую им прожить без дополнительных финансовых источников. Фото: Reuters

Кстати

Китайские пословицы о старости и сыновьем долге

Сам ложись спать голодным - а старших под крышей своей накорми.

Если в доме есть старый человек, значит, в доме есть драгоценность.

Коли сделаны небольшие запасы отрубей риса - тогда старый и малый живут в благополучии и добром здравии.

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