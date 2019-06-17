Видео из Томска: сотрудники поисково-спасательной службы жалуются Путину на пенсионную несправедливость

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ПCС) записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть им возможность оформления льготной пенсии.

Как передает VTomske.ru, в видеообращении сотрудники ПСС обращают внимание, что действуют совместно со спасателями МЧС и находятся в их оперативном подчинении. При этом выполненная ППС работа превращается в общую статистику министерства. «Изменения в законодательстве от 2004 года забрали у нас льготы, положенные по 151 ФЗ. Они теперь не имеют к нам никакого отношения», — говорят спасатели.

По ФЗ-400 «О страховых пенсиях» только спасатели МЧС имеют право на льготную пенсию. «Перед нашими коллегами висит угроза — они могут не пройти медицинскую комиссию, оказаться профнепригодными и стать еще более социально незащищенными. Пенсионный фонд отказывает нам в оформлении льготной пенсии, ссылаясь на этот закон. Мы просим вас восстановить справедливость и внести изменения», — пояснили сотрудники ПСС.

По инф. rosbalt.ru

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