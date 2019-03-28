Вести из Большого Камня: в скандально знаменитой школе сменили директора

В школе в Большом Камне, в которой родители учеников устроили самосуд над пятиклассником-хулиганом, назначен новый и. о. директора.

Инцидент с самосудом произошел в приморской школе из-за того, что один из учеников издевался над другими детьми, а преподавательский состав не принял достаточных мер для прекращения конфликта. В итоге родители пострадавших детей отвели хулигана в мужской туалет и окунули головой в унитаз.

После происшествия директор школы Татьяна Коврова была временно отстранена от своих обязанностей, а в классе заменили классного руководителя.

Новый исполняющий обязанности директора Анатолий Квашнин, по данным местных СМИ, раньше занимал пост руководителя местной пожарной части, а до этого работал на кафедре филиала ДВГТУ.

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Это стало одной из самых громких и резонансных историй, показывающих: российская школа испытывает все те же трудности, что и все общество, она перестала быть безопасной "территорией мира и дружбы" (естественно, это касается не всех учебных заведений). Это большая педагогическая, психологическая, социальная проблема - их которой общество не выпутается какими-то "простыми решениями".



По инф. rosbalt.ru

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