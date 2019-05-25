Великому Леонардо да Винчи поставлен диагноз, объясняющий «непредсказуемую гениальность»

Художник Леонардо да Винчи, помимо косоглазия, мог страдать от гиперактивности и синдрома дефицита внимания (СДВГ). Такое предположение сделал профессор нейрофизиологии из Королевского колледжа Лондона Марко Каттани.

По его словам, спустя 500 лет после смерти да Винчи трудно поставить точный диагноз. Однако он считает СДВГ «самым убедительным научным объяснением», почему да Винчи часто не доводил работу до конца и был «непредсказуемо гениальным».

Как пишет журнал Brain, ученый много лет наблюдал за пациентами с таким диагнозом, и они демонстрировали схожие с величайшим живописцем особенности поведения.

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По инф. rosbalt.ru

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