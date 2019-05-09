Учёные хотят найти «гены гениальности» Леонардо да Винчи

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С каждым годом пелена таинственности понемногу спадает со столь важной для всех нас молекулы ДНК. В генах хранится информация о целых династиях, определяющая каждого человека. Учёные всё ещё бьются над вопросом, насколько сильно гены влияют на наше будущее и определяют наш мир, и ответ, вполне возможно, находится не так уж далеко. Недавно исследователи из Италии получили прядь волос легендарного Леонардо да Винчи, с помощью которой они надеются разгадать секрет одного из самых гениальных представителей человечества.
Ровно 500 лет назад не стало художника, изобретателя и гения, который на сотни лет опередил своё время – Леонардо да Винчи. Он так прочно вошёл в историю, что уже никогда не выберется из её оков, но даже с учётом этого вопросов вокруг знаменитого итальянца остаётся немало.
К примеру, доподлинно неизвестно, принадлежат ли останки в часовне Сен-Юбер самому изобретателю. Всё-таки ранее он был захоронен в часовне Сен-Флорен, а она сильно пострадала во время Французской революции. Найденные там кости перезахоронили, но доказательств их принадлежности к да Винчи так и не нашли.
В этом деле очень может помочь ДНК экспертиза, которую проведут на основе пряди волос изобретателя. Ранее его волосы хранились в частной коллекции, теперь вот они стали почётным экспонатом Музея Леонардо да Винчи.
Директор музея Алессандро Веццози и президент Фонда наследия Леонардо да Винчи Агнезе Сабато намерены использовать эту реликвию, чтобы сопоставить ДНК художника с ныне живущими потомками да Винчи.
Тот же ДНК-тест поможет другому проекту специалистов из Института Крейга Вентера, которые решили восстановить внешность художника, используя его генетическую информацию.
Многим было бы интересно увидеть точное изображение легендарного да Винчи, но даже это ещё цветочки! Исследователи также хотят найти генетический след гениальности изобретателя и художника. Для этого им даже помогут картины да Винчи, из которых учёные выделят необходимый биологический материал.
Звучит фантастично, но уже довольно скоро мы сможем узнать, как быть гением на генном уровне, если у исследователей всё получится. Учёные не раз рассказывали нам о генах «креативности», «мышления» и других, определяющих нашу жизнь факторах. Всё это не сказки – это самая настоящая жизнь, которая во многом определяется некоторой предрасположенностью человека. Здесь же вспоминается главный страх Стивена Хокинга, который боялся за возможности генной инженерии будущего. А человечество наверняка научится редактировать гены в достаточно быстрый срок: сейчас вообще нельзя быть уверенным в том, что вчерашняя фантастика надолго останется в выдуманных книжках и фильмах.
Результатом такого «генного скачка» может стать что угодно. Если верить Хокингу, наш мир заполонит «генетическая элита», которая будет пользоваться преимуществами биотехнологий. Тот же ген да Винчи себе «вживлять», а почему бы и нет? Но на деле вариантов развития событий может быть огромное множество, и все они поставят человечество перед важнейшими вопросами морали, определяющими будущее всего нашего вида. Ответы придётся искать всем вместе, а новость о ДНК Леонардо да Винчи может стать туманным намёком на сложное будущее всего мира.
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