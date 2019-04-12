В Вильнюсе удивлены реакцией российских силовиков на приговор за события 1991 года

В Литве удивлены реакцией российских властей на приговоры участникам штурма Вильнюсской телебашни и здания радио в 1991 году. Глава Судейского совета республики Альгимантас Валантинас заявил, что в «демократическом обществе это трудно представить».

«Остается лишь сожалеть, что зарубежное государство считает распоряжение независимого суда другой страны преступной деятельностью», — заявил Валантинас.

В конце марта Вильнюсский окружной суд приговорил 67 граждан РФ, Белоруссии и Украины на срок от четырех до 14 лет за участие в событиях 1991 года, когда погибли 14 человек. В Литве считают действия советских военных попыткой свергнуть власть в республике, которая 11 марта 1990 года объявила о выходе из СССР.

Следственный комитет РФ в ответ завел уголовное дело «о принятии незаконного приговора» в отношении судей, вынесших обвинительный вердикт.

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Напомним, что в реальности и резкий "жест правосудия" в Литве, и "зеркальная реакция" на него со стороны российских силовиков - это не более чем политические ритуалы. На самом деле, никто, скажем, не собирается проникать в Москву и выкрадывать престарелого советского маршала Язева, чтобы заключить его в тюрьму. Точно так же останутся без практических последствий и любые выводы российского Следственного комитета относительно литовских судей (интересно, в чем их обвинят? и по какому законодательству?)...

Все это - не более чем обмен недружественными жестами, демонстрирующими - на какой огромной дистанции оказалось миропонимание политиков (да и многих граждан) в Москве и в прибалтийских столицах. Да, литовцы - лишний раз подтверждают, что их стремление к независимости от СССР было оправданным (хотя бы в силу памяти о депортациях 70-летней давности). И что это стремление подавлялось силой. И - да, российские силовики (непонятно, зачем) подтверждают, что действия советских военных во имя сохранения все-таки рухнувшей империи - были оправданы, "люди просто выполняли приказ". Это - непримиримые позици, сгладить это противоречие может только Время. Которое, как говорят, "лечит"... Остается только верить, что наши внуки и правнуки будут жить в Москве и Вильнюсе, где можно дружить и встречаться "по интересам" (а то и любить друг друга!) - невзирая на границы и оставив драматичное прошлое историкам.

По инф. rosbalt.ru

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