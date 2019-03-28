"А судьи кто?" Российские силовики зеркально ответили литовскому правосудию

Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку литовских судей, заочно приговоривших экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель Следкома, подчеркнув, что в этом силовом ведомстве считают литовский приговор 94-летнему Язову неправосудным. Заметим, что весь этот обмен "правовыми резкостями" между Вильнюсом и Москвой - не более чем политические жесты, так к ним и надо относиться...

Напомним, ранее Вильнюсский окружной суд признал Язова виновным в военных преступлениях по делу о событиях 13 января 1991 года. Приговор был вынесен и бывшему офицеру КГБ 69-летнему Михаилу Головатову, который заочно получил 12 лет. Всего обвинения в «осуществленной советской агрессии» в Литве предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины, большинству — заочно. Россия ранее отказалась сотрудничать с Литвой по этому делу.

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Заметим, что в реальности и резкий "жест правосудия" в Литве, и "зеркальная реакция" на него со стороны российских силовиков - это не более чем политические ритуалы. На самом деле, никто, скажем, не собирается проникать в Москву и выкрадывать престарелого советского маршала, чтобы заключить его в тюрьму. Точно так же останутся без практических последствий и любые выводы российского Следственного комитета относительно литовских судей (интересно, в чем их обвинят?)...

Все это - не более чем обмен недружественными жестами, демонстрирующими - на какой огромной дистанции оказалось миропонимание политиков (да и многих граждан) в Москве и в прибалтийских столицах. Да, литовцы - лишний раз подтверждают, что их стремление к независимости от СССР было оправданным (хотя бы в силу памяти о депортациях 70-летней давности). И что это стремление подавлялось силой. И - да, российские силовики (непонятно, зачем) подтверждают, что действия советских военных во имя сохранения все-таки рухнувшей империи - были оправданы, "люди просто выполняли приказ". Это - непримиримые позици, сгладить это противоречие может только Время. Которое, как говорят, "лечит"... Остается только верить, что наши внуки и правнуки будут жить в Москве и Вильнюсе, где можно дружить и встречаться "по интересам" (а то и любить друг друга!) - невзирая на границы и оставив драматичное прошлое историкам.

По инф. rosbalt.ru

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