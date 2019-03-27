Эхо распада СССР: Дмитрий Язев в Литве приговорен заочно

Суд в Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Димитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года. Судебный процесс, который, конечно же, вызывает гнев всех жалеющих о распаде Союза людей - не только подтверждает существование непреодолимых пока препятствий к взаимопониманию стран и народов... Он еще и вновь ставит перед нами серьезные моральные и правовые проблемы.

Кроме боевого маршала Язева, заочно осужден офицер КГБ, бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов — он получил 12 лет лишения свободы. Оба фигуранта дела признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Оглашаются приговоры другим обвиняемым.

По официальной версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть власть в Литве, которая в марте 1990 года объявила о своей независимости от СССР. В тот день при попытке штурма советскими военными телебашни и здания Комитета радио и телевидения в Вильнюсе погибли 14 человек, более 30 были тяжело ранены, в целом пострадали более тысячи.

Язова обвиняли, в частности, в том, что в конце 1990 года он создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР.

Помимо 94-летнего Язова и 69-летнего Головатова, проживающих в России, обвиняемыми по делу стали 67 человек. При этом очно в судебном процессе участвовали только бывшие советские офицеры Геннадий Иванов и Юрий Мель. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела.

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Вне зависимости от наших собственных оценок событий 1991 года, нужно отметить большую моральную и правовую проблему, которую ставят подобные судебные процессы над участниками исторических событий прошлого вообще. Насколько оправданы претензии к маршалу Язеву и его коллегам - действовавшим в соответствии со своими убеждениями и логикой, доминировавшей во властных кругах распадающейся советской империи? В конце концов, они по-своему честно пытались предотвратить развал страны, которой приносили присягу! С другой стороны, нельзя забывать, что в свое время в Нюренберге судили "группу лиц", лично признаных виновными в злодеяниях нацистского режима - и ни у кого возражений не возникало, а ведь эти бонзы гитлеровского режима тоже действовали в "конкретных исторических обстоятельствах" (подчеркнем: речь идет не о сравнении фашистской Германии и СССР, а о принципе индивидуальной ответственности за "злодеяния эпохи" вообще). Вопрос сложный и события совсем недавней истории, по-разному трактуемые по разные стороны границ - еще долго будут непреодолимым препятствием для взаимного понимания стран и народов. Да что там недавнее прошлое - вот попробуйте-ка ответить на вопрос, должна ли Испания извиняться перед индейцами за события 500-летней давности? Одна надежда остается, что "время лечит"...



По инф. rosbalt.ru

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