Раны Прибалтики: сталинская депортация 70-летней давности

Прошло 70 лет со дня исполнения операции «Прибой». По приказу Сталина десятки тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы депортировали в Сибирь из-за их связей с "националистическим подпольем". Многие семьи подверглись насильственному выселению, и эта рана не зажила до сих пор. Эхо этих трагических событий сказывается и сегодня - они резонируют с нынешним настроением прибалтов, опасающихся за свою независимость и подчеркнуто-холодных с Россией, правопреемницей СССР (и, конечно, сказывается в таких решениях как заочное осуждение маршала Дмитрия Язева в Литве за события 1991 года)...

Первая волна послевоенных депортаций прибалтийских республик прошла 22-23 мая 1948 года. Почти 40 тысяч человек были принудительно веселены с территории Литовской ССР. Забирали всех антисоветски настроенных граждан и зажиточных крестьян.

Вторая волна началась 25 марта 1949 года. Сталину было необходимо избавить Прибалтику от «кулаков, бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении». На спецпоселение в Сибирь отправились тысячи семей, которым разрешалось взять с собой до 1,5 тонн личного имущества и продуктов. Однако государство забирало себе всю недвижимость.

Стоит отметить, насильственное переселение 1949 года вышло далеко не самым жестоким. Прибалтам обеспечили вполне терпимые условия переезда в вагонах, которые были оборудованы для людей. Медбригады сопровождали поезда и имели на руках необходимые лекарства, даже питание предусматривалось. Спецпереселенцы 1943-1944 годов были лишены даже таких условий.

На проведение операции «Прибой» отводилось трое суток. Во всех столицах прибалтийских городов – в Таллине, Риге и Вильнюсе – выселение началось ровно в четыре утра. Но в итоге всё пошло немного не так, как было задумано.

Две тысячи оперативных работников, шесть тысяч военнослужащих и почти восемь с половиной тысяч партийных активистов справлялись с поставленной задачей в Эстонии довольно медленно. Первые эшелоны уходили со значительной недогрузкой поселенцев, а последним пришлось брать на себя новые загруженные вагоны.

В марте из Эстонии депортировали чуть больше 20 тысяч человек, а тех, кто попытался скрыться от депортации, отлавливали в последующие месяцы. Из Литвы выселили около 32 тысяч человек, а из Латвии немногим больше 42 тысяч.

Списки людей, которые подлежали высылке, составлялись в МГБ по агентурным сведениям. Латышей, эстонцев, литовцев, поляков и многих других зачисляли в «националистов», «бандитов», «кулаков» и иных противников социалистического строя. Всех отправляли в Сибирь под строгий надзор милиции. Они не имели права вернуться домой до конца своей жизни.

В результате из трёх прибалтийских республик с 25 по 28 марта выселили 94 779 человек. Если верить словам сотрудника МВД Владимира Рогатина, который занимался вопросом выселения, особых проблем во время депортации не было. Всего двое поселенцев попытались сбежать, да и то одного сразу же поймали.

Несмотря на достаточно мирное переселение, многие погибли в самой ссылке. По разным данным, жертвами депортации 1945-1950 годов стали от 8 тысяч человек до 12-15% от всех переселенцев. Ещё одна депортация из Литвы прошла в 1951 году, а к середине 1950-х националистического подполья в Прибалтике и вовсе не осталось. Депортированным разрешили вернуться домой лишь после десталинизации, которую провёл Никита Хрущев.

Но эта рана не зажила до сих пор. Для одного человека 70 лет могут быть отрезком длиною в жизнь, но для целого народа прошло слишком мало времени. Обида за прошлые грехи выражается по-разному, но всегда в противовес России. Прибалтийские страны вступили в НАТО, нередко предъявляли Российской Федерации свои недвусмысленные претензии, а теперь вот активно звучат голоса о возмещении ущерба за «советскую оккупацию».

Только вот кто будет этот ущерб возмещать? Советского Союза давно нет, а современные жители России вряд ли могут нести ответственность за события прошлого. Если, конечно, не настаивать (как это делают зачем-то многие поклонники Сталина), что репрессии к целым народам, в том числе своему собственному, в те жестокие времена были оправданы...

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