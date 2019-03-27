В "Склифе" откроется Школа реабилитации после инсульта

В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского откроется Школа восстановления после инсульта, посетители которой смогут получить исчерпывающую информацию о реабилитации пациентов с указанным диагнозом.

«В нашем институте впервые пройдет школа восстановления после инсульта для пациентов и их родственников, где врачи простым и понятным языком расскажут, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть», — цитирует директора НИИ скорой помощи Сергея Петрикова пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Первое занятие состоится 28 марта, в дальнейшем они будут проводиться регулярно. Предварительная регистрация для присутствия на занятиях не требуется.

Вести обучение в школе будут сотрудники НИИ. Они, как уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения, ответят на вопросы слушателей о том, когда начинать реабилитацию после инсульта, какие способы восстановления пациентов существуют и на что обращать внимание при работе с такими больными.

Polit.ru

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