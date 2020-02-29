В Северном Китае нашли самую древнюю в мире водоросль

Самая древняя из ныне найденных зеленая водоросль найдена учеными Политехнического Университета Вирджинии в районе Наньфень (Северный Китай) в пласте возрастом миллиард лет.

Зеленой водоросли дали имя Proterocladus antiquus. За многие века она превратилась в окаменелость, но исследователи сумели докопаться до ее биологической сущности, обнаружив в замшелом камне признаки многоклеточности и дифференцированных клеток. Это доказывает то, что находка представляла собой живой организм.

Именно с появления водорослей на планете начала формироваться жизнь в современных формах. Поэтому столь важно установить более точные даты их существования, нежели те, которыми обладала наука ранее. Для этого ученые используют молекулярный и палеонтологический методы исследования.

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Степень родства различных видов живой природы определяется с помощью ДНК и образцов древних ископаемых. Однако такой объект как водоросли появились так давно, что точность датировки была довольно низкой, погрешность составляла до нескольких миллионов лет. По результатам недавних молекулярных работ они появились в позднем мезопротерозое или раннем неопротерозое. К этим выводам ученые пришли при исследовании предыдущей находки зеленых водорослей, датируемой возрастом 0,8 миллиарда лет.

Новая находка сохранилась гораздо лучше предыдущей. Зеленую водоросль Proterocladus antiquus ученые сумели рассмотреть под микроскопом. Они характеризуют ее как достаточно сложный организм, в котором сформировался ветвящийся многоклеточный таллом (тело водоросли) размером до трех миллиметров в высоту.

Таким образом, водоросли могли появиться на Земле гораздо раньше, чем было принято считать. Ведь если уже миллиард лет назад среди них появились сложные дифференцированные многоклеточные формы, то самые примитивные виды сформировались еще раньше.

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