В России снимут фильм о легендарном побеге летчика Михаила Девятаева

Бюджет фильма о Михаиле Девятаеве превысил 600 млн рублей. Его снимает режиссер Тимур Бекмамбетов.

Как сообщил сам режиссер в понедельник на пресс-конференции, в фильме будет здействовано много военной техники. «Мы построили свои самолеты, которые будут сниматься в фильме», – пояснил Бекмамбетов.

В съемках будет участвовать Военфильм, без поддержки которого сделать ленту было бы очень трудно, рассказал Бекмамбетов.

Фильм станет уже вторым для компании Bazelevs, он будет основан на рассказах самого героя. «В случае с Михаилом Петровичем [мы читаем его книгу и стараемся быть как можно ближе к первоисточнику», – подчеркнул Тимур Бекмамбетов.

Режиссер позвал принять участие в массовке фильма всех желающих. Всего для съемки массовых сцен периода войны будет нужно пять-десять тысяч актеров массовки. Съемки будут идти весной под Санкт-Петербургом и в Казани.

Михаил Девятаев был сбит 13 июля 1944 года, отражая нацистский авианалет в районе Львова. Летчик попал в плен и затем был помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля он возглавил группу из 10 заключенных, которая захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.

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По инф. portal-kultura.ru

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