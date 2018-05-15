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В Риге произошло ДТП с участием 100-летнего водителя
По инф. rosbalt.ru   
15 Мая 2018 г.
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В столице Латвии произошло ДТП с участием столетнего водителя, передает РИА Новости со ссылкой на рижскую полицию.

Авария произошла в минувшую субботу, 12 мая. Полицейские во время патрулирования Пардаугавы заметили, что водитель Mazda, двигаясь задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz.

«При проверке личности выяснилось, что мужчине 100 лет», — отметили в правоохранительных органах Риги.

Виновник ДТП признался, что не заметил столкновения, поэтому хотел уехать.

По инф. rosbalt.ru

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