В петербургском Доме Брюллова расположат Музей исламской культуры

Дом Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова займёт Музей исламской культуры, это следует из ответа вице-губернатора Петербурга Евгения Елина депутату городского Заксобрания Алексею Ковалёву.

Последние пару лет дом Брюллова собирались отдать петербургскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). С тех пор как в 90-е годы эта организация покинула помещения в церкви иконы «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной улице, где у неё был лекторий, возможность знакомить публику с историей старого города исчезла.

Под офис ей выделили сначала подвал у метро «Чернышевская», а потом временно предоставили порядка тысячи квадратных метров на Литейном проспекте, пока не найдётся более подходящее помещение. Кроме того, два года назад Игорь Албин, который был тогда вице-губернатором, пообещал градозащитникам пустующий лицевой корпус дома Брюллова именно под музей и общественный центр.

Адрес был выбран неслучайно — в доме, построенном в 1784 году и перестроенном архитектором Александром Брюлловым в 1845 году, когда-то располагалась Комиссия по изучению и описанию Старого Петербурга и музей Старого Петербурга — их создал зять Брюллова, архитектор Павел Сюзор. Так что идея разместить в здании общественное пространство под эгидой ВООПиК была вполне понятной.

«Все эти два года по просьбе ВООПиК я отправлял письма в Смольный, задавая вопрос, когда дом Брюллова начнут реставрировать, — рассказал «Парламентской газете» депутат Алексей Ковалёв. — И вдруг на очередное такое письмо мне отвечают, что здание передадут Фонду исламской культуры «Аль Макам» под музей».

Этот фонд — некоммерческая организация, поддерживающая научные и культурные проекты, нацеленные на сохранение исламских традиций. Его возглавляет сотрудник Кунсткамеры, известный арабист и исламовед профессор Ефим Резван. А с просьбой выделить фонду здание, по словам вице-губернатора Елина, в Смольный обратился другой известный исламовед и арабист — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Так что дом Брюллова отдадут не под лекторий Общества охраны памятников, а под Музей исламской культуры.

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По инф. pnp.ru

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