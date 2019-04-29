В Перми разбираются с подростками, устроившими резню в классе

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор второму подростку, обвиняемому в нападении с ножом на учеников и учителя в школе 15 января. Пострадали 10 человек, в том числе учительница.

Подросток обвинялся в покушении на убийство 24 человек и умышленном повреждении имущества. Эксперты в окончательном заключении констатировали, что юноша вменяем. Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщила, что подросток попал под влияние второго осужденного, которого суд в декабре прошлого года приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии.

Сообщается, что сегодня второй подсудимый подросток был обвинен по статье 105 УК РФ, пункты а, в, ж, и — это «покушение на убийство из хулиганских побуждений в отношении двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору». Общая сумма исков, которые ему вменили — 7 млн рублей.

Суд назначил юноше семь лет воспитательной колонии за покушение на убийство. После наступления совершеннолетия осужденный должен быть переведен из воспитательной колонии в исправительную. Также ему назначили принудительное наблюдение у психиатра. Преследование за умышленный поджог имущества — с обвиняемого сняли, так как бензин для этого покупал не он, а его сообщник.

Гособвинение просило назначить подростку семь лет и три месяца колонии, и приговором суда прокуратура удовлетворена. Адвокат подростка Сергей Фадеев сообщил, что пока защита не может сказать, будут ли обжаловать приговор — для этого надо детально изучить приговор.

По инф. rosbalt.ru

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