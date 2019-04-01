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Ужасно: трехлетний малыш разбился, упав из окна на 10-м этаже
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
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В подмосковном Долгопрудном трагически погиб трехлетний мальчик. Все обстоятельства смерти ребенка устанавливают следователи, сообщили в  ГСУ СК России по Московской области.

Ужасно: трехлетний малыш разбился, упав из окна на 10-м этаже

Инцидент произошел 31 марта. Под окнами многоэтажного жилого дома нашли тело ребенка.

По предварительной версии, малыш упал с высоты 10-го этажа, облокотившись о москитную сетку. В результате падения ребенок скончался.

По инф. rosbalt.ru

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