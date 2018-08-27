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Ужас: будни 14-летней москвички: экстремальный секс и смерть от "передоза"
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2018 г.
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Стали известны подробности гибели в центре Москвы 14-летней школьницы.

Как сообщает «МК», девочка, тело которой нашли у подъезда жилого дома на улице Подвойского в ночь на воскресенье, проводила время с 43-летним мужчиной. Школьница сама приехала к мужчине в гости на такси. При задержании мужчина предоставил полиции чужой паспорт с вклеенной в нем своим фото. Оказалось, мужчина был ранее судим за мошенничество.

Мужчина рассказал сыщикам, что вместе со школьницей по обоюдному согласию практиковали экстремальный вид секса с применением веревок и страпонов. Кроме того, по его словам, девушка после секса употребила наркотики, после чего ей стало плохо. Мужчина побежал в аптеку, чтобы помочь своей спутнице, а, вернувшись, нашел ее мертвой. Тогда он просто вынес тело умершей школьницы на улицу.

Журналисты также выяснили, что мать погибшей была в курсе ее отношений со взрослым мужчиной.

По инф. rosbalt.ru

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